Бузова рассказала, какие подарки ей особенно дороги

Ольга Бузова после концерта на канале «Жара» пообщалась с журналистами. На фоне предновогодней суеты Ольга рассказала, что рада любым знакам внимания и заявила, что она девушка-мороз, а еще – дура. Об этом пишет «Комсомольская Правда».

«Вот мне недавно буквально мой гример подарил классную цепочку на футболку. Я так пищала, как будто эта цепочка реально с бриллиантами или с камнями. Я очень, как бы это ни звучало стандартно, но я очень радуюсь мелочам», - призналась певица.

Звезда убеждена – она сама может подарить себе и своим близким отличные подарки. Но ей важны внимание и забота.

«Я лучший Дед Мороз. Я девушка-мороз. Не дедушка, а девушка. Я сама могу исполнить любое свое желание, на самом деле. Если мы говорим про материальные покупки, как могу и позволить порадовать своих близких. Но мне приятно, когда человек выполняет свое обещание. Вот он обещал это сделать – пусть это будет пижамка, наушники, появление свое. Пусть это будет поездка и что-то неважное – он это выполняет», -объяснила она.

Не забыла поющая телеведущая и посмеяться над собой. Как оказалось, как раз перед праздниками, когда начинается сезон застолий, она села на диету.

«Короче, я тут села на диету. Все говорят, что я дура – ну, правильно говорят», - резюмировала Бузова.

Ранее певица Ольга Бузова заявила, что в этом году у нее не было успешных свиданий.