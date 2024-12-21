Основатель Pink Floyd отказался говорить с Зеленским в случае встречи

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что не видит смысла в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в случае встречи. Его слова приводит РИА Новости.

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Уотерс отказался говорить с Зеленским при встрече и подчеркнул, что «он даже не стал бы тратить слова».

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Ранее Уотерс высказался в адрес Зеленского. Он признался, что считает его президентский срок давно истекшим.