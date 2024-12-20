Витас объяснил свое поведение на скандальном концерте в Китае

Певец Витас объяснил свое странное поведение на концерте в Китае. Об этом сообщает StarHit.

Таким образом Витас прокомментировал свое поведение на одном из концертов, видео с которого попало в интернет. На кадрах можно увидеть, что певец странно дергается и постоянно прерывает пение.

Как заявил Витас, такое поведение является для него нормальным. Он также добавил, что не находился под воздействием запрещенных веществ или алкоголя.

«Если вы или мои слушатели глубже проанализируете всю мою карьеру, начиная с 2000 года, вы поймете, что это так называемое “странное поведение” — часть моего фирменного стиля, моего творческого почерка. Это не случайность или момент, а неизменная грань моей артистической души», — отрезает Витас.

При этом певец добавил, что не злится на негативные комментарии в свой адрес.

Ранее ситуацию на концерте в Китае прокомментировал продюсер Витаса.