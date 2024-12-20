«Он умирает»: Лера Кудрявцева эмоционально описала состояние мужа

Ведущая была откровенна

Лера Кудрявцева пожаловалась на мужа-хоккеиста. Дело в том, что Игорь Макаров заболел и лежит с температурой. По словам ведущей, ведет он себя так, словно готовится умереть. В своем телеграм-канале Лера выложила гневный пост.

«Я обещала тебе, если не прекратишь зудеть — выложу. Короче у мужа температура несколько дней 37,2. Это ад на Земле. Он умирает. Я говорю, ну, мол, поймал вирус может быть, может нервы, да что угодно может влиять на температуру. Так теперь он меня заставляет ее измерить, ну, типа, сравнить», — «сдала» Лера своего мужа подписчикам.

Кудрявцева и Макаров воспитывают общую дочь Марию, которая родилась в 2018 году. Также у Леры есть сын Жан — сейчас ему 35 года. Он всего на два года моложе нынешнего мужа ведущей. Сама Кудрявцева в этом году отметила свое 53-летие.

В начале этого года Лера заявила, что ушла от супруга. Причиной стала затопленная мужем квартира. Неприятный инцидент произошел, когда ведущая была в отпуске. Вскоре после этого Кудрявцева рассказала об алкоголизме Макарова. Судя по всему, Игорь отказался от пагубной привычки и смог вернуть любимую.