Выяснилось, что обнаружили в номере ушедшего мужа Седоковой Яниса Тиммы

В связи с трагедией, случившейся с Янисом Тиммой, отель, в котором он проживал до своей кончины, закрыли. Номер мужчины опечатан и теперь органам предстоит многое узнать о последних днях известного спортсмена.

© Popcake.tv

Источник “Lifem” также предоставил данные о том, что было найдено в комнате, где остановился блондин. К слову, временное пристанище находилось совсем рядом с домом его бывшей жены Седоковой, что, как считают фанаты, косвенно подтверждает слух о том, что он сильно скучал по любимой и надеялся восстановить отношения.

“В номере, по данным Lifem, нашли бутылку водки, которую мужчина, предположительно, разбавлял ягодным соком и пил из картонного стаканчика”, — уточняет “Газета.Ru”.

Стоит также добавить, что союз баскетболиста и певицы многие из окружения спортсмена не одобряли. Его родственники и друзья сейчас открыто говорят о том, что брак со звездой не пошел на пользу их близкому человеку. Комментарий прессе дал близкий товарищ спортивного игрока, который уверен в том, что материальные трудности возникли по двум причинам: отсутствии плотного графика в последнее время и желании “спустить” все деньги на Анну, привыкшую к мужскому вниманию, заботе и финансовой помощи.

“Когда ты особо не играешь, деньги заканчиваются. Тем более там он жил с Седоковой, не только же аренду квартиры оплачивал. Вероятно, бабки спускал на жену. Вот и просадил все… Те, кто с ним иногда связывались, не понимали, что в голове у него“, — цитирует приближенного ресурс “Экспресс газета”.

Как же теперь сложится будущее вокалистки, которую многие прямолинейно обвиняют в том, что произошло? Поклонники, заступающиеся за честь девушки, надеются, что их поддержка поможет ей быстрее почувствовать уверенность в себе.

“Какая разница, любила она финансовую помощь или нет? Теперь все беды мира на Аню вешать и считать, что она во всем виновата?” — выражают недоумение пользователи, кричащие о несправедливости.

Тем временем сама артистка ушла в себя, отдалилась от аудитории и решила временно не комментировать события, связанные с прощанием мужа. По сообщению “Московского комсомольца”, встревоженная звезда даже не явилась на разговор со следственными органами, который должен был состояться в среду. Очевидно, что женщине нужно больше времени, чтобы прийти в себя после столь неожиданных трагических событий.