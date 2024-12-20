Киркоров лишил Ивлееву шанса вернуться на ТВ

Певец Филипп Киркоров все никак не отпускает обиду на блогершу Настю Ивлееву. Оказалось, что телеведущая могла вернуться на ТВ в конце 2024 года. Однако ей помешал исполнитель хита «Зайка моя», перед которым она до сих пор не извинилась за «голую» вечеринку.

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В Новый год на телеканале ТНТ выйдет комедия «Небриллиантовая рука», в которой сыграли многие отечественные звезды. Одна из ролей изначально, по словам Филиппа, предназначалась Ивлеевой, уже год не появляющейся на ТВ. Но, узнав об этом, Киркоров обратился к Тине Канделаки и поставил ультиматум — либо он, либо она.

«Я обозначил авторам «Небриллиантовой руки» и Тине Канделаки, что хайп хайпом, но я в одном кадре с Ивлеевой не появлюсь. Ну и очевидно, что между королем и профурсеткой с бриллиантом на пятой точке выбрали того, кто делает любой проект хитом. Меня! Насте всего хорошего, а нашей «Небриллиантовой руке» высоких рейтингов и просмотров», - заявил Филипп.

Певец дал понять поклонникам, что к теме Насти Ивлеевой больше возвращаться не собирается. А очередной пост он посвятил ей, чтобы не распространялись слухи.

Ранее Филипп Киркоров назвал Настю Ивлееву «мерзкой крысой».