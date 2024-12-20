Ринго Старр присоединился к Полу Маккартни на концерте в Лондоне

Экс-участники легендарной ливерпульской четверки The Beatles Ринго Старр и Пол Маккартни воссоединились на шоу последнего в Лондоне. Концерт стал для Пола последним в этом году, завершив его тур Got Back.

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Музыканты вместе исполнили две песни The Beatles — Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Reprise) (1967) и Helter Skelter (1968). Уходя, Старр отметил, что провел отличный вечер.

Кроме того, в треке Get Back на сцену вышел гитарист The Rolling Stones Ронни Вуд. Перед исполнением композиции Маккартни показал публике свою бас-гитару, украденную в 1972-м и недавно возвращенную ему.

Недавно биографы Пола обнаружили черновики сценария, задуманного артистом вместе с писателем Айзеком Азимовым.