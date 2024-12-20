Украинский блогер переехал в Россию

Украинский блогер Артур Бабич заявил о том, что намерен теперь постоянно жить в России и получить российский паспорт. Об этом он рассказал Telegram-каналу Mash.

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Бабич получил известность, снимая видео в тикток-хаусе вместе с российским блогером Даней Милохиным. Осенью 2022 года Милохин уехал из России. Позже во время стрима у Бабича Милохин спел гимн Украины, за что его раскритиковали в России. В сентябре Бабич заявил, что готов отказаться от украинского гражданства ради паспорта РФ и согласен служить в российской армии.

Telegram-каналу Mash Бабич рассказал, что приехал в Россию и уезжать из страны не планирует.

По данным издания, блогер некоторое время жил в США, «но там стал жаловаться на безденежье и трудности», затем переехал в Армению, но и там «тоже не срослось».