Lil Baby не понравилось упоминание его имени в треке Кендрика Ламара Not Like Us

Рэпер Lil Baby признался, что был недоволен упоминанием своего имени в нашумевшем диссе Кендрика Ламара на Дрейка Not Like Us (2024). По словам музыканта, ему не очень симпатична эта сторона хип-хопа.

Артист уточнил, что у него отличные отношения с Дриззи и он не понимает, зачем в конфликт двух исполнителей впутывают третьего человека.

«Для меня рэп — это моя работа. Я не хочу такой фигни на работе», — поделился Lil Baby в подкасте Out of Context.

В Not Like Us Ламар читает: «Lil Baby помог подтянуть тебе сленг». Недавно рэпер назвал дату выхода своего альбома WHAM.