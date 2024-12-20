Директор Витаса объяснил его странное поведение на концерте в Китае

Директор певца Витаса Сергей Пудовкин прокомментировал странное поведение артиста на одном из последних концертов в Китае. Он заявил, что вокалист был абсолютно трезв. Об этом он сообщил Super.ru.

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Напомним, что на выступлении Витас вел себя весьма необычно. Он тряс головой, дергался и все время щурил глаза. Из-за этого в Сети заподозрили, что перед шоу артист что-то употребил. Однако эту версию опроверг представитель исполнителя. Он подчеркнул, что это в принципе запрещено в Китае.

«Может быть у вас возникло странное ощущение, тут надо быть на концерте Витаса, потому что в достаточной степени это странная атмосфера, это, на мой взгляд, оригинальное существование: такое пространственное существование, музыкальное существование на сцене с элементами театрализации. И такого харизматичного личного формата артиста, которого мы знаем под именем Витас. Может быть, в этом и есть один из элементов такого многолетнего успеха. Он очень необычный», - заявил Пудовкин.

К слову, вопросы у поклонников не только к поведению артиста, но и к его внешности. За последнее время он сильно набрал в весе.

Ранее Витас выступил в Китае с 16-летней дочерью.