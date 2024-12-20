Российский певец Филипп Киркоров рассказал, что с утратой матери тридцать лет назад ему помогла справиться Алла Пугачева, на которой он тогда был женат. Его слова приводит портал StarHit.

По словам Киркорова, смерть матери, выпавшая аккурат на его день рождения, стала для него самым тяжелым ударом за всю жизнь. Король российской эстрады долго и болезненно переживал ее уход — и супруга стала тем человеком, который разделил с ним всю боль. Вместе они навещали уже больную Викторию Марковну, пока она была жива, а после ее ухода Пугачева сделала все, чтобы спасти мужа от грозившего ему сумасшествия.

«Мне очень повезло, что в тот момент рядом была моя жена Алла. Она вытащила меня из этого омута горя и уныния. У меня было чувство, что благодаря Всевышнему я из одних заботливых рук попал в другие, которые надежно согревали меня в течение нескольких лет», — вспоминает Киркоров.

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Певец отметил также, что бывшая жена была очень похожа на его мать — они обе представляют собой пример сильных женщин, обе всегда стремились оберегать и поддерживать его. Киркоров уверен в истинности утверждения о том, что каждый мужчина в спутнице так или иначе ищет образ собственной родительницы.

«Я из одних заботливых рук попал в другие, которые надежно согревали меня в течение нескольких лет. И я благодарен этой Женщине, которая поет», — резюмирует он.

При этом Киркоров не питает относительно экс-жены никаких иллюзий — исполнитель неоднократно упоминал, что их брак, продлившийся 11 лет, распался по вине именно Пугачевой, которая с легкостью крутила интрижки на стороне.

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