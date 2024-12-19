Концертный фильм Бейонсе вдохновил Stormzy на улучшение физической формы

Британский хип-хоп-музыкант Stormzy признался, что концертная картина Бейонсе Homecoming: A Film by Beyoncé (2018) побудила его заняться своим физическим здоровьем, чтобы не уставать на сцене.

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Фильм певицы документирует ее шоу на фестивале Coachella в 2018-м. В ленте есть момент, где артистка рассказывает о своей диете. Это натолкнуло Stormzy на мысль, что ему нужен диетолог.

«Я хочу быть тем, кто может выступать вживую 90 минут в полную силу. Не запинаться, не задыхаться, не нуждаться в перерывах. Просто быть почти сверхчеловеком на сцене. Таким же, каким я видел Бейонсе», — поделился рэпер в беседе с Men’s Health.

По словам исполнителя, он никогда не был «суперподтянутым», однако благодаря правильному питанию смог выступить на июльском фестивале Wireless в гораздо более хорошей форме.

Ранее Stormzy рассказал, какой полезный совет дала ему Адель.