Бузова отказалась комментировать кончину бывшего мужа Седоковой

Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила в беседе с kp.ru, что не намерена комментировать кончину бывшего мужа артистки Анны Седоковой, футболиста Яниса Тиммы.

Бузова призвала дать Седоковой и близким Тиммы пережить горе и утрату.

«Аня, мне кажется, дала понять, что просит об этом не говорить. Дайте возможность людям пережить. Я не буду комментировать. Кто комментирует, для меня это тоже нелюди», — отметила исполнительница.

17 декабря Яниса Тиммы не стало. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с Седоковой.

Издание «СтарХит» писало, что на телефоне Яниса Тиммы обнаружили послание к экс-супруге. Спортсмен поставил на заставке телефона: «Позвоните Анне» — и оставил контактные данные певицы.

В этот же день Седокова сообщила о госпитализации. Певица опубликовала ролик, в котором лежит под капельницей в палате. На видео заметно, что артистка плачет. Представители исполнительницы объяснили, что знаменитость находилась в состоянии аффекта.