Гарик Сукачев резко отреагировал на идею о запрете иностранной музыки в РФ

Рок-музыкант, поэт Гарик Сукачёв резко прокомментировал предложение депутатов запретить иностранную музыку на российских сервисах.

По его мнению, так может дойти и до запрета классики.

«Идиоты и глупцы. Завтра могут Моцарта запретить. Ну это не все депутаты, а только кучка идиотов. Их в любой профессии можно найти», — заявил музыкант в беседе с 360.ru.

Он также рассказал, что слушает разную иностранную музыку, в том числе классику, рок, блюз и джаз.

Напомним, первый зампред комитета Госдумы по безопасности, зампред комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Андрей Луговой предложил запретить или сократить количество зарубежной музыки на российских платформах, назвав ее пропагандой. По его мнению, иностранного участия на музыкальных платформах не должно быть либо вообще, либо не более 20%.