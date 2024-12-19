Натан объяснил роман с Лерчек и обратился к жене

Рэпер Natan заявил, что хочет вернуть прошлые отношения со своей супругой Анастасией Швецовой, а —также объяснил причину связи с блогером Валерией Чекалиной, известной как Лерчек.

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— Я думаю, если взять разбор наших (Natan и Лерчек — прим. ВМ) судеб и жизней, то можно понять, почему: там неудачный брак, и здесь брак, который трещит по швам… по моей вине. И если говорить про то, с какой целью я туда приехал, то, наверное, Лерчек была той девушкой, которая вновь меня откатила к тому, что я уже потерял, — сказал исполнитель.

По его словам, они просто «нашли друг в друге поддержку» в тяжелую минуту. При этом уходить от супруги Натан не намерен. Он публично поблагодарил жену за самые счастливые моменты их совместной жизни и подчеркнул, что не хочет прекращать их отношения.

— Спасибо, это лучшая часть всей моей счастливой и неудачной жизни. И это единственное, за что я хочу цепляться. Даже не за самого себя. Ты и есть напоминание того, что все-таки хорошее было. Я благодарен тебе за все. Люблю тебя! — обратился артист к жене в шоу «Сессия» в VK Видео.

В конце ноября Natan заявил о готовности покинуть проект «Звезды в джунглях» ради Лерчек — Валерии Чекалиной. Артист открыто признался, что готов пожертвовать своим местом ради достижения успеха Лерчек.

Также Лерчек и Natan обсуждали свои отношения, лежа на песке. Девушка отметила, что их история похожа на летний роман.

В Cети также появилось видео любовных утех Natan и звезды русского R&B Бьянки во время съемок шоу «Звезды в джунглях». «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, как карма ударит по певцу за его измены.