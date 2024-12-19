Модель и телеведущая Светлана Савицкая погибла под колесами авто

Российская модель и телеведущая Светлана Савицкая погибла в ДТП в Париже. Женщина оказалась под колесами автомобиля, водитель которого, пытаясь уйти от лобового столкновения, выехал на полосу встречного движения. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на родственников модели.

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Светлане было 34 года. Ее похоронят 23 декабря на Троекуровском кладбище в Москве.

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"23.12.24, 11:00, Троекуровское кладбище, церемония прощания", - говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях.

Светлана Савицкая вела программы на нескольких развлекательных телеканалах. Также была певицей. Не так давно выложила в ВК композицию "Супермен", которая стала для нее последней.