Модель и телеведущая Светлана Савицкая погибла под колесами авто в Париже
Российская модель и телеведущая Светлана Савицкая погибла в ДТП в Париже. Женщина оказалась под колесами автомобиля, водитель которого, пытаясь уйти от лобового столкновения, выехал на полосу встречного движения. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на родственников модели.
Светлане было 34 года. Ее похоронят 23 декабря на Троекуровском кладбище в Москве.
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"23.12.24, 11:00, Троекуровское кладбище, церемония прощания", - говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях.
Светлана Савицкая вела программы на нескольких развлекательных телеканалах. Также была певицей. Не так давно выложила в ВК композицию "Супермен", которая стала для нее последней.
"Такая яркая и трагически короткая судьба! Звездочка, ты навсегда в наших сердцах", - написали поклонники в соцсетях.