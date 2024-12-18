Стало известно о состоянии Анны Седоковой

Известная певица Анна Седокова все еще находится в больнице после смерти ее экс-супруга, баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Во вторник, 17 декабря, артистку госпитализировали в больницу в состоянии аффекта, на этом настоял невролог.

«Анна сейчас находится в больнице, пока врачи не выписывают ее», — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что бывший муж артистки, латвийский баскетболист Янис Тимма, был найден мертвым в центре Москвы.

Седакова оплатит похороны бывшего мужа

Рядом с телом мужчины лежал телефон, в котором, по предварительным данным, было последнее пожелание перед смертью.