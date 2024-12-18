Седакова оплатит похороны бывшего мужа
Певица Анна Седокова решила оплатить похороны бывшего мужа Яниса Тиммы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что Седокова также согласилась оплатить транспортировку его тела в Латвию. Как рассказал директор певицы, часть денег уже поступили на счета ритуальных компаний. При этом организацию похорон возьмет на себя баскетбольная команда, в которой играл Янис.
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Ранее стало известно о смерти бывшего мужа Анны Седоковой Яниса Тимма.