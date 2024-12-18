Лидер «Миража» рассказал о самых запоминающихся новогодних гастролях

Алексей Горбашов, лидер музыкального коллектива «Мираж», признался, что однажды группа дала 48 концертов в разных городах Германии за один только декабрь.

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Как он вспоминает, по возвращении домой им понадобилось около месяца, чтобы прийти в себя.

«В Германии снег — достаточно редкое явление, но, как назло, та зима выдалась очень снежной, и из-за снежных заносов в этом туре мы часто не успевали добраться до гостиницы после концерта и ехали сразу на площадку в следующий город», — рассказал Горбашов изданию «Газета.ру».

Кроме этого лидеру «Миража» запомнилось выступление в Карловых Варах. Тогда они проводили концерт в замке Дауби, построенном в XVI веке. Музыкант также не может забыть шоу в Норильске, когда группа застала мороз в –55 градусов.

Ранее Горбашов заявил, что не может критиковать молодых исполнителей, так как модная музыка всегда не нравилась старшим поколениям.