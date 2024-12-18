Дима Билан рассказал, каких треков сейчас недостает музыкальной индустрии

Дима Билан заявил, что в настоящее время не хватает песен большой формы. По мнению певца, современный музыкальный рынок чересчур забит музыкой и исполнителями.

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При этом слушатели, как он считает, теряют интерес к однодневным историям.

«Предложений сейчас масса, миллионы, и артистов тоже становится много. Как будто бы сейчас перенасыщен эфир музыкальной информацией, может быть, это мой субъективный взгляд, конечно, но мне кажется, что не хватает песен большой формы», — поделился Билан своим мнением с ТАСС. Что конкретно подразумевается под понятием «большая форма», музыкант не пояснил.

Ранее Дима Билан заявил, что отказал в совместной песне Леди Гаге.