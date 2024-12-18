Волочкова показала, как украсила свой особняк к Новому году

Балерина Анастасия Волочкова потратила на новогоднее украшение своего дома более 1 млн рублей. Как сообщает «Звездач», такую оценку назвала дизайнер Мария Елисина.

Волочкова установила в доме две искусственные ели высотой около 3,5 метров. Стоимость каждой составляет порядка 70-80 тысяч рублей, а общая цена декоративного оформления — порядка 200 тысяч. Работа профессиональных флористов оценивается в 100-150 тысяч рублей.

При оформлении помещения особое внимание уделили перилам — для их декора использовали высококачественный искусственный лапник. Общие затраты на него составили около 60 тысяч рублей. Украшение занавесок и других элементов потребовало еще порядка 200 тысяч рублей.

Напомним, что ранее певец Филипп Киркоров похвастался елкой более чем за 1 млн рублей. Он поставил большое живое дерево в доме, которое было увешано зеркальным дождиком. Кроме того, он схожим образом украсил лестницы в холле, где установили елку.