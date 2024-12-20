Бузова рассказала о неудачном свидании с тайным ухажером

Певица Ольга Бузова заявила, что в этом году у нее не было успешных свиданий. Об этом стало известно в эфире шоу «Тема» для RU.TV.

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После расставания с Давидом Манукяном Ольга Бузова не поставила личную жизнь на паузу. Певица ходит на свидания, знакомится с мужчинами, однако встречи не приводят к серьезным отношениям. Кроме того, Ольга вспомнила, как один ухажер поступил с ней некрасиво, не явившись на свидание.

По словам Бузовой, она одна, поскольку не чувствует к себе трепета и ответственного отношения со стороны мужчин.

«Мне не хватало именно внимания и заботы обо мне как о девушке. Мне не хватало ответственности: если мы договорились, значит мы договорились. Если у тебя планы меняются, то ты не должен мои планы менять, потому что ты в моих планах», — высказалась артистка.

Несмотря на неудачный опыт, Ольга не отчаивается: она верит, что встретит любовь, «от которой сносит голову».

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