Продюсер: брак Тимма и Седоковой распался из-за частых измен Яниса

Российский продюсер Сергей Дворцов раскрыл, какие были отношения между скончавшемся латвийским баскетболистом Янисом Тиммой и его бывшей супругой, а также певицей Анной Седоковой.

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«Янис периодически ходил налево. Анька это очень долго терпела и закрывала на всё глаза. Я знаю, что даже был период, когда она нанимала специальных людей, чтобы за ним следили. Я очень соболезную Ане. Несмотря на развод, она его по-настоящему любила. У них были драматические отношения: они ругались, сходились и расходились.