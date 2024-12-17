Алсу отреагировала на фото бывшего мужа в объятиях ее подруги

Певица Алсу прокомментировала публикации в СМИ, в которых утверждалось, что у ее бывшего мужа Яна Абрамова роман с ее близкой подругой и партнером по бизнесу. Артистка назвала эти сообщения «лживыми и заказными», передает «Московский комсомолец».

Ранее в СМИ появились статьи, которые сопровождались фотографией Абрамова, гуляющего с подругой Алсу Яной Юхановой. Утверждалось, что снимок свежий и сделан был в Дубае.

На публикации сразу отреагировала Юханова. Она назвала Алсу подругой, а сообщения о романе с Абрамовым — заказными и лживыми. По словам Юхановой, на фотографии действительно была она и бизнесмен, однако снимок был сделан много лет назад «на совместном семейном отдыхе». В доказательство своих слов она опубликовала фотографию с Алсу в ОАЭ, на которой она одета так же, как и на снимке с Абрамовым.

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Теперь же данные сообщения прокомментировала и сама певица.