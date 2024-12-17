Шаляпин встал на сторону Ивлеевой в конфликте с Киркоровым

Певец Прохор Шаляпин поддержал блогершу Анастасию Ивлееву после конфликта с Филиппом Киркоровым. Об этом он заявил в интервью Voice.

Шаляпин подчеркнул, что он встал на сторону Ивлеевой в конфликте с Киркоровым.

«Я с Настей хорошо дружу, а всем остальным ничего хорошего не желаю», — заявил артист.

Отметим, в ноябре Киркоров признался, что не связывался с Ивлеевой после «голой» вечеринки. Он заявил, что ждал извинений от блогерши, но не получил. Он считает, что получил наибольший ущерб из-за скандала с ее мероприятием. По словам певца, на вечеринке он «мимо проходил», но «получил по полной программе», сообщает Газета.ру.

Ранее сообщалось, что Киркоров очень грубо высказался в адрес Ивлеевой.