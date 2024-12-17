54-летняя Наоми Кэмпбелл рассталась с возлюбленным на 19 лет моложе ее

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл рассталась с немецким диджеем Грегором Зюттерлином, более известным как Rampa, который на 19 лет моложе ее. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на анонимные источники.

54-летняя Наоми Кэмпбелл рассталась с возлюбленным на 19 лет моложе ее
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По словам собеседников издания, роман между знаменитостями был бурным, но «жизнь внесла свои коррективы».

«Они были по-настоящему увлечены друг другом и хотели проводить вместе каждую минуту, что они и делали на протяжении долгого времени», — рассказали они.

Инсайдеры уточнили, что паре пришлось завершить отношения из-за нехватки времени друг на друга.

«Стало ясно, что им невозможно быть вместе, поэтому она прекратила с ним общение. Это печально, но ни один из них не обделен вниманием со стороны противоположного пола», — заключили они.

В сентябре сообщалось, что Наоми Кэмпбелл и диджей Rampa провели вместе все лето.

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Наоми Кэмпбелл