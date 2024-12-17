Бывшая супруга латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Сана Оше рассказала, что у нее останутся теплые воспоминания о спортсмене после его смерти.

— У нас всегда будут теплые воспоминания о тебе, — написала она в своих соцсетях.

Тело Тиммы было обнаружено 17 декабря между первым и вторым этажами московского хостела, где он жил. Рядом с ним также нашли iPhone с номером экс-супруги Анны Седоковой и просьбой связаться с ней. Предварительно, причиной смерти стала асфиксия.

Как сообщил Telegram-канал Shot, из-за сложностей в отношениях с Седоковой у Тиммы развились суицидальные мысли, которые и могли привести к такому итогу.

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Седокова уже прокомментировала самоубийство своего бывшего мужа. На видео, которое она опубликовала в своем блоге, девушка отметила, что последние полгода «жила в аду».

Седокову обвинили в доведении бывшего мужа до суицида

Позже свои соболезнования родным и близким Тиммы выразил казанский баскетбольный клуб УНИКС. Мужчина выступал за команду в 2021 году. До этого он играл за рижский ВЭФ, санкт-петербургский «Зенит», испанскую «Басконию», греческий «Олимпиакос» и подмосковные «Химки».