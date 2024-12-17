Ида Галич обратилась к Седоковой после новости о смерти Тиммы

Блогерша Ида Галич поддержала певицу Анну Седокову после новости о кончине ее бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы.

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Телеведущая высказалась в своем Telegram-канале.

«Искренние соболезнования родителям, я знаю только его отца. Такое горе. Просто ужас, когда уходят такие молодые. Ане сил все это выдержать», — написала знаменитость.

Вскоре Ида Галич удалила пост. Блогерша объяснила решение тем, что увидела видеообращение Анны Седоковой. В ролике певица просила не делиться информацией о кончине ее бывшего мужа, поскольку хотела бы защитить от этой информации своего маленького сына.

Накануне появилась информация, что баскетболиста Яниса Тиммы не стало. Спортсмена нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с женой, певицей Анной Седоковой.

Издание «СтарХит» писало, что на телефоне Яниса Тиммы обнаружили послание к экс-супруге. Спортсмен поставил на заставке телефона: «Позвоните Анне», — и оставил контактные данные певицы.

9 декабря стало известно, что Анна Седокова развелась с Янисом Тиммой. Они были женаты с 2020 года.

Седокова воспитывает двух дочерей и сына от разных мужчин: Алину от футболиста Валентина Белькевича, Монику от бизнесмена Максима Чернявского и Гектора от предпринимателя Артема Комарова. У Яниса Тиммы также есть ребенок от первого брака, Кристиан. Общих детей у певицы и спортсмена нет.