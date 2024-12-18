Вчера стало известно о трагической гибели экс-супруга Анны Седоковой Яниса Тиммы. 32-летний баскетболист свел счеты с жизнью в одном из московских отелей прямо в день рождения певицы. Многие российские звезды высказались о случившемся, поддержав экс-солистку «ВИА Гры» и призвав поклонников не набрасываться на Седокову с обвинениями в смерти бывшего возлюбленного.

Екатерина Гордон, которая часто удивляет непопулярным мнением, тоже не оставила без внимания произошедшую трагедию. В личном Telegram-канале она намекнула, что поведение, а также спорные высказывания Седоковой о жизни с Янисом в последние годы, ее удивляют.