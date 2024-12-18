Вчера стало известно о трагической гибели экс-супруга Анны Седоковой Яниса Тиммы. 32-летний баскетболист свел счеты с жизнью в одном из московских отелей прямо в день рождения певицы. Многие российские звезды высказались о случившемся, поддержав экс-солистку «ВИА Гры» и призвав поклонников не набрасываться на Седокову с обвинениями в смерти бывшего возлюбленного.
Екатерина Гордон, которая часто удивляет непопулярным мнением, тоже не оставила без внимания произошедшую трагедию. В личном Telegram-канале она намекнула, что поведение, а также спорные высказывания Седоковой о жизни с Янисом в последние годы, ее удивляют.
«Вот умер молодой парень Янис… Его недавние близкие сообщили, что "жили в аду", а не что-то о нем важное и светлое… В прежних интервью намекнули, что он, мол, денег в дом не несет. Попросили не обсуждать его смерть, ссылаясь на сына малолетнего… сына не Яниса, но к которому Янис, изгнанный из семьи, сильно был привязан. И удивительно, что смещены акценты… Что как будто и не важно, что рядом ходил глубоко несчастный человек. И было ему так плохо, что он убил себя. И никто не замечал, что он серьезно болен… Жалко мне Яниса. Нелепо и грустно. И также жутко уходили из жизни и очень большие люди… у каждой по своей Брик, вьющейся за дверью и осуждающей, что недостаточно богат или талантлив… Тупо жалко парня. И честно… именно его»