Основатель Pink Floyd заявил об угрозе геноцида

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс предупредил об угрозе геноцида. Об этом он заявил в беседе с RT.

По его мнению, если империалисты из США и Великобритании победят в «битве за душу человечества», то человечество «будет жить в мире, где геноцид — это нечто нормальное». Он заявил, что в таком будущем «можно будет стрелять в любого несогласного», в тех, кто считает, что должны быть универсальные права человека. Он добавил, что именно это в настоящий момент происходит в ситуации с палестинцами.

Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс: Властям США плевать на жизни украинцев

Ранее Уотерс заявил, что считает президентский срок Владимира Зеленского давно истекшим.

«Зеленский не должен больше быть президентом. Он исчерпал свое время», — сказал артист.

Он уточил, что Зеленский не принимает самостоятельных решений и является марионеткой США.