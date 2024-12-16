Участница «Пацанок» рассказала о покрошившихся из-за наркотиков зубах

Участница девятого сезона проекта «Пацанки» на канале «Пятница!» Владлина Алчаева, известная как Алча, рассказала о проблемах со здоровьем из-за наркотической зависимости. Подробности она раскрыла в выпуске шоу «Девчата», доступном в соцсети «ВКонтакте».

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Алчаева уточнила, что употребляла запрещенные препараты на протяжении нескольких лет. По ее словам, в тот период она весила 59 килограммов, хотя нормальный вес для нее составляет 72 килограмма. Из-за употребления запрещенных препаратов у нее также начались приступы эпилепсии.

«У меня покрошились зубы, и маленький осколочек был. И я просто проткнула язык свой», — рассказала Алчаева.

Участница реалити отметила, что, несмотря на то, что она уже не употребляет наркотики, последствия от них до сих пор негативно влияют на ее здоровье.

Ранее известная российская блогерша Елизавета Мадрид (настоящая фамилия — Шабашова) рассказала о наркотической зависимости. Она призналась, что употребляла запрещенные вещества на протяжении четырех лет.