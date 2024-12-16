Волочкова ответила на обвинения Андреевой в алкоголизме

Пока Анастасия Волочкова живет свою тихую и спокойную жизнь, кто-то из знаменитостей стабильно раз в месяц считает должным ее задеть. На этот раз свое фи в сторону балерины высказала бессменная ведущая Первого канала Екатерина Андреева.

Началось с того, что Андреева выставила в инстаграме (запрещен в РФ) фото из бани. А всем известно, что главная по фотографиям из бань в России — Волочкова. В комментариях обратили на это внимание, а заодно сравнили Екатерину с Анастасией, что не очень понравилось ведущей.

«Волочкова тут при чем? Она в последнее время явно не в форме. И, кажется даже, пьет. Я же в абсолютном ресурсе. Так что ваше сравнение — это как пе...ть в лужу», — заявила Андреева.

Super не мог не связаться с главной балериной страны и не спросить ее мнение о нелестном высказывании Андреевой. Что ответила артистка, как она комментирует обвинения в алкоголизме, чем ей не угодили представители шоу-бизнеса и при чем тут ее попочка, которая «красивее, чем лица недолюбленных теток» — читайте эксклюзивно в нашем сообществе ВКонтакте.

Анастасия Волочкова ответила на скандальные обвинения Екатерины Андреевой в алкоголизме и обвинила других звезд в зависимостях: «Моя попочка красивее, чем лица многих недолюбленных теток».