«Проклятый» дом певицы Бритни Спирс выставили на продажу за 1,8 млрд рублей

«Проклятый» дом Бритни Спирс выставили на продажу за 1,8 млрд рублей. Об этом сообщает Daily Mail.

«Проклятый» дом певицы Бритни Спирс выставили на продажу
© globallookpress.com

Певица приобрела особняк в начале 2000-х. Спирс утверждала, что чувствовала присутствие «злых духов в доме». Из-за этого она спешно уехала в гостиницу и выставила недвижимость на продажу.

«Я знаю, что видела. Я знаю, что чувствовала», — говорила знаменитость.

В 2003 году недвижимость купила Бриттани Мерфи, но и она испытывала дискомфорт в доме, в котором умерла через 6 лет.

Теперь «проклятый» особняк выставили на продажу за 1,8 млрд рублей. В объявлении сказано, что дом «возродился», пережив «полную метаморфозу». Нынешние владельцы приобрели недвижимость в 2020 году.

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