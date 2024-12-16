«Проклятый» дом певицы Бритни Спирс выставили на продажу

«Проклятый» дом Бритни Спирс выставили на продажу за 1,8 млрд рублей. Об этом сообщает Daily Mail.

Певица приобрела особняк в начале 2000-х. Спирс утверждала, что чувствовала присутствие «злых духов в доме». Из-за этого она спешно уехала в гостиницу и выставила недвижимость на продажу.

«Я знаю, что видела. Я знаю, что чувствовала», — говорила знаменитость.

В 2003 году недвижимость купила Бриттани Мерфи, но и она испытывала дискомфорт в доме, в котором умерла через 6 лет.

Теперь «проклятый» особняк выставили на продажу за 1,8 млрд рублей. В объявлении сказано, что дом «возродился», пережив «полную метаморфозу». Нынешние владельцы приобрели недвижимость в 2020 году.

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