Психолог назвал причину конфликта Реввы с мамой

Александр Ревва раскрыл подробности конфликта с мамой. Шоумен считает, что родительница не принимает жену Анжелику и делает все для его несчастья. Психолог Станислав Самбурский убежден, что Любовь Рачеева злится на сына из-за неудавшейся личной жизни и скандала с его отцом. Эксперт поделился мнением с сайтом «Страсти».

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«Мать Александра проецирует на сына и его жену все свои неудовлетворённые потребности. Глядя на то, что Александр уже 20 лет счастлив в браке, она не может забыть, как его отец оставил её одну с ребёнком, и чтобы не признавать свои ошибки, обвиняет невестку в своих проблемах и в том, что она отняла у неё сына. Анжелика Ревва для мамы Александра — постоянная соперница за внимание и любовь сына. Ревность может вспыхивать особенно остро, если Александр с возрастом стал походить на отца», — высказался эксперт.

Александр рассказывал, что отец оставил их в раннем возрасте. Дети всегда воспринимают развод родителей как большую трагедию, которая оставляет глубокие эмоциональные раны и влияет на способность устанавливать здоровые границы в отношениях. Для взрослого человека круг общения номер один — это его семья, которая состоит из мужа, жены и детей. У взрослого человека родители — это самые дорогие люди, но они по эмоциональной близости на втором месте после жены или мужа.