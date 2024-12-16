Опухшую Волочкову возле новогодней елки заподозрили в пластике

Балерину Анастасию Волочкову заподозрили в пластике. Мысли по поводу того, что перед Новым годом артистка решила изменить лицо, появились у фанатов после публикации ее нового фото.

В личном блоге танцовщица показала снимок, на котором позировала в вечернем платье рядом с наряженной елкой. Анастасия была с наращенными волосами, которые демонстрировала еще в начале декабря, но не они привлекли внимание пользователей. Комментаторы отметили, что на кадре Волочкова не похожа сама на себя из-за опухшего лица.

Некоторые фанаты предположили, что в погоне за красотой балерина решила сделать пластику, из-за чего и изменилась. Впрочем, люди также не исключили, что перед съемкой у артистки был «веселый вечер», поэтому ее лицо отекло.

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Напомним, что Волочкову неоднократно упрекали за любовь к алкоголю. Однако сама она не считает, что у нее есть зависимость. Она делилась, что любит вино, но не злоупотребляет крепким напитком.

Ранее Анастасия Волочкова назвала себя человеком года.