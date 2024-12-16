Живущая на Рублевке актриса, бизнесвумен и светская львица Алена Кравец объяснила, почему российские бизнесмены, обладающие недвижимостью в Израиле, перестали приглашать Аллу Пугачеву выступать на частных мероприятиях. Ее слова приводит aif.ru.

«Пугачева больше не в тренде — раз. Кому хочется слушать фанеру за несколько миллионов — два. Полно молодых и более популярных сегодня артистов, которые стоят в разы дешевле. Наконец, эти олигархи — или люди с двойным гражданством, или выходцы из России. Никто не хочет связываться с женой иноагента, потому что тогда всем будет казаться, что человек через Пугачеву его спонсирует», — поделилась предпринимательница.

Светская львица напомнила, что на Рублевке звездой паре также объявили бойкот.

«Предателей не любят нигде», — резюмировала Кравец.

Напомним, вскоре после начала специальной военной операции на Украине Алла Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным* (признан в РФ иноагентом) и детьми из России в Израиль. Также супругов нередко замечали в Латвии и на Кипре, где у них есть недвижимость.

Пугачева объяснила отсутствие своих выступлений на сцене

Ранее Алена Кравец раскрыла, что удерживает Аллу Пугачеву с мужем Максимом Галкиным*.

*признан в РФ иноагентом