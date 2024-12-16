Чулпан Хаматова ликвидировала ИП в России

Покинувшая Россию актриса Чулпан Хаматова закрыла ИП, через которое получила 17 млн рублей за участие в проектах отечественных театров. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, Хаматова получала деньги от московского Театра наций, Пермской краевой филармонии, «Художественного слова» и других учреждений, где выходила на сцену. 23 апреля ФНС приостановила операции по счетам артистки — она отреагировала на это и направила заявление на ликвидацию ИП из-за границы. Недавно все записи о предпринимательской деятельности Хаматовой исчезли из специального реестра.

Напомним, что в марте 2022 года актриса эмигрировала из России. Во время начала спецоперации на Украине она находилась в отпуске в Латвии вместе с детьми. Изначально Хаматова хотела просто «переждать» события, однако после решила остаться в прибалтийской стране. Позднее режиссер Нового Рижского театра Алвис Херманис взял ее в труппу, однако в 2024 году артистку уволили — спектакли с ее участием не пользовались популярностью.