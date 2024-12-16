Киркоров подал иск на 2,6 млн руб. к гендиректору строительной компании

Певец Филипп Киркоров подал в Арбитражный суд столицы иск более чем на 2,6 млн руб. к генеральному директору строительной компании «РБ Хауз» Николаю Беляну, сама компания привлечена к судебному разбирательству в качестве третьего лица, следует из картотеки дел суда.

В карточке дела указано, что исковое заявление от Киркорова поступило в суд 11 декабря. Сумма исковых требований составляет 2 млн 636 тыс. 20 руб. Что именно стало причиной для подачи иска, в базе не указали.

Как обнаружило Агентство «Москва» в базе системы СПАРК, привлеченная по делу в качестве третьего лица компания «РБ Хауз» в настоящее время проходит процедуру банкротства.