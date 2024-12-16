Ким Кардашьян спровоцировала слухи о разорении своей семьи

Кто бы мог подумать, но и этот день настал: семейство Кардашьян-Дженнер спровоцировало слухи о плачевном финансовом положении. Разговоры о том, что главный голливудский клан на грани разорения, появились после того, как Ким Кардашьян дала комментарий о грядущем Рождестве и заявила, что в этом году семейный праздник будет скромным в отличие от предыдущих роскошных вечеринок.

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«В этом году мы устраиваем очень скромную вечеринку в канун Рождества, потому что у нас идет много строительных работ. У нас было несколько легендарных рождественских сочельников, и они обязательно будут. Наши дети их любят, все их друзья хотят приехать. Это забавная традиция», — высказалась селебрити на открытии своего нового магазина SKIMS в Нью-Йорке.

RadarOnline уточняет, что после такого заявления последовал ряд предположений, что за закрытыми дверями у Кардашьян-Дженнер не все так гладко, как кажется на первый взгляд.

Впрочем, учитывая, что сама Ким параллельно с открытием бутика SKIMS ремонтирует огромный особняк в Калабасе за 60 миллионов долларов, разорением тут и не пахнет.