Киркоров оправдался за публичное приставание к Дубцовой

Певец Филипп Киркоров оправдался за публичное проявление чувств к коллеге Ирине Дубцовой. Артист при всех потрогал ее за грудь, а затем пояснил журналистам, что делает так со всеми, поэтому жениться на победительнице «Фабрики звезд» не собирается.

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Волю рукам Филипп дал на одном из недавних светских мероприятий. Из-за действий исполнителя у некоторых фанатов даже закрались сомнения — а не связывает ли артистов что-то большее, чем дружба. Однако, как стало известно позже, приставал на тусовке Киркоров не только к Дубцовой, но и к Люсе Чеботиной. И это у него, как он пояснил, в порядке вещей.

Журналисты спросили у певца, собирается ли он повести под венец Ирину после того, как приставал к ней, но получили неожиданный ответ.

«Тогда я должен жениться на всем шоу-бизнесе, у кого есть грудь!» — заявил Киркоров в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Отметил, что певец не торопится жениться после развода с Аллой Пугачевой. Он признался, что ему просто некогда крутить романы. По его словам, его день начинается с раннего утра и заканчивается поздней ночью, и в таком графике нет времени на поиски любви.

Ранее Филипп Киркоров назвал Настю Ивлееву «мерзкой крысой».