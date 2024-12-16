Стала известна реакция Брэда Питта на предложение сняться в фильме с Анджелиной Джоли

В далеком 2004-м фильм «Мистер и миссис Смит», в котором Брэд Питт и Анджелина Джоли сыграли главные роли, положил начало их истории любви. Спустя ровно 20 лет, когда экс-супруги настолько не переносят друг друга, что организаторам киномероприятий приходится выстаривать график так, чтобы актеры не пересекались, у них появился уникальный шанс снова испытать судьбу и сняться в одном фильме. За воссоединение теперь уже едва ли не врагов Энджи и Брэда на экране режиссер Дэнни Росснер готов даже выложить кругленькую сумму — 60 миллионов долларов.

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Правда, судя по всему, даже такая сумма не способна заставить бывших возлюбленных снова сыграть вместе, еще и пару. Daily Mail стало известно о реакции Питта на такое многомиллионное предложение. Спойлер: идею Росснера он оценил не очень.

Актер и его окружение считают заявление режиссера рекламным ходом. Ну а если уж всерьез говорить о воссоединении с Джоли, то это просто невозможно, ведь она причинила экс-супругу огромную душевную боль.

«Ни за какие деньги Брэд не сможет снова сняться в одном фильме с Анджелиной. Это, безусловно, вызвало бы интерес у общественности, но он бы никогда не стал об этом задумываться», — объяснил изданию анонимный источник из окружения актера.

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