«Я был в шоке». Куценко рассказал о предложении Тарантино

Актер и музыкант Гоша Куценко признался, что американский режиссер Квентин Тарантино предлагал ему сняться в фильме «Бесславные ублюдки» (2009). Они встретились в конце 2007 года в аэропорту в Исландии, когда россиянин путешествовал со своей музыкальной группой. Обе звезды не могли улететь в Рейкьявик из-за плохой погоды.

«Он меня узнал и говорит: "Гоша, привет, как ты? <...> Я собираюсь снимать "Бесславных ублюдков". Там должен быть русский"», — поделился Куценко в «Шоу Воли».

По словам исполнителя, он даже договорился отмечать с Тарантино Новый год, но внезапно режиссеру сообщили, что для него найден рейс. Квентин пообещал, что заберет с собой Гошу и его команду из восьми человек. Однако, пока актер ходил за друзьями, самолет кинематографиста улетел. «Друзья сказали мне: "Проснись". И мне никто не поверил», — посетовал Куценко.

За свою карьеру музыкант выступал с коллективами «Баранина-97», «Гоша Куценко & Anatomy of Soul» и «ГК». В 2024-м артист представил альбом «Слова под Музыку».

В прошлом году исполнитель рассказал, что отказался от съемок в ленте с Брэдом Питтом «Война миров Z» (2013) из-за сложного сценария на английском.