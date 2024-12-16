В сеть попали кадры пансионата, в который упекли Федосееву-Шукшину

Несколько лет назад средняя дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной отвезла родную мать в пансионат. Такое решение она приняла не просто так. По словам Ольги, из-за работы у нет большого количества времени на уход и занятия с родственницей. Учитывая, что у 83-летней артистки имеются множественные возрастные проблемы, проживание в специализированном реабилитационном доме положительно скажется на её состоянии.

Поклонники советской звезды тут же принялись «поливать» наследницу грязью. Многие были уверены, что Ольга специально избавилась от матери, чтобы скорее изжить её со свету и получить наследство. Однако всё встало на свои места, когда бдительная публика узнала условия, в которых содержат Лидию Николаевну. А на днях в сети появились кадры элитного пансионата, в котором проживает народная артистка, вызвавшие большой резонанс среди пользователей сети.

Известно, что Федосеева-Шукшина выбрала для жизни «дом престарелых» «Идиллия» в Москве на Большой Филёвской улице. Сутки такого пансионата обходится её родным в 7 тысяч рублей при условии, если проживающий выбрал «эконом класс». Однако в деле актрисы всё обстоит намного богаче. Например, меню, которое получает артистка, спланировано с учётом её индивидуальных потребностей. Помимо того, что артистку вкусно кормят, за ней круглые сутки ухаживают смотрители и медперсонал. Таким образом, она своевременно получает профессиональный уход, а также проходит разные реабилитационные программы, позволяющие в её преклонном возрасте оставаться энергичной. Не обходится и без досуга.

© соцсети

Пансионат имеет просторную библиотеку, в которой Лидия Николаевна часто проводит время. Федосеева-Шукшина живёт в одноместной комнате в 15 квадратов, с собственным туалетом и красивым видом на парк. В одном из разговоров с журналистами она признавалась, что скептически была настроена к проживанию в таком месте. Однако побыв в пансионате 17 дней ей всё настолько понравилось, что она захотела вернуться туда заново.

© соцсети