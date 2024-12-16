Элитный «дом престарелых»: в сеть попали кадры пансионата, в который упекли Федосееву-Шукшину

Несколько лет назад средняя дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной отвезла родную мать в пансионат. Такое решение она приняла не просто так. По словам Ольги, из-за работы у нет большого количества времени на уход и занятия с родственницей. Учитывая, что у 83-летней артистки имеются множественные возрастные проблемы, проживание в специализированном реабилитационном доме положительно скажется на её состоянии.

В сеть попали кадры пансионата, в который упекли Федосееву-Шукшину
© Popcake.tv

Поклонники советской звезды тут же принялись «поливать» наследницу грязью. Многие были уверены, что Ольга специально избавилась от матери, чтобы скорее изжить её со свету и получить наследство. Однако всё встало на свои места, когда бдительная публика узнала условия, в которых содержат Лидию Николаевну. А на днях в сети появились кадры элитного пансионата, в котором проживает народная артистка, вызвавшие большой резонанс среди пользователей сети.

Известно, что Федосеева-Шукшина выбрала для жизни «дом престарелых» «Идиллия» в Москве на Большой Филёвской улице. Сутки такого пансионата обходится её родным в 7 тысяч рублей при условии, если проживающий выбрал «эконом класс». Однако в деле актрисы всё обстоит намного богаче. Например, меню, которое получает артистка, спланировано с учётом её индивидуальных потребностей. Помимо того, что артистку вкусно кормят, за ней круглые сутки ухаживают смотрители и медперсонал. Таким образом, она своевременно получает профессиональный уход, а также проходит разные реабилитационные программы, позволяющие в её преклонном возрасте оставаться энергичной. Не обходится и без досуга.

© соцсети

Пансионат имеет просторную библиотеку, в которой Лидия Николаевна часто проводит время. Федосеева-Шукшина живёт в одноместной комнате в 15 квадратов, с собственным туалетом и красивым видом на парк. В одном из разговоров с журналистами она признавалась, что скептически была настроена к проживанию в таком месте. Однако побыв в пансионате 17 дней ей всё настолько понравилось, что она захотела вернуться туда заново.

© соцсети
«Я надеюсь, что еще раз сюда попаду. Не надо бояться названия учреждения, меня сюда будет тянуть, я надеюсь еще сюда приехать», — признавалась народная звезда.
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