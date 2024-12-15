Лазарев получил сразу две статуэтки премии «Золотой Граммофон»

На 29-й церемонии вручения национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон» Сергею Лазареву вручили сразу две статуэтки, сообщает издание thevoicemag.ru.

Теперь в коллекции певца уже 13 символов этой престижной премии. Лазарев шутит, что теперь следует постараться получить три награды одновременно.

«Теперь надо стремиться к трем "Граммофонам" подряд. В 2025 году я готовлю к выпуску новый альбом и новое шоу, надеюсь, что смогу всех удивить и порадовать», - отметил исполнитель.

Ранее певец Сергей Лазарев в новом документальном фильме про создателя Telegram Павла Дурова прокомментировал удаление IT-гением всех его треков в соцсети «ВКонтакте». Исполнитель считает, что таким образом его хотели проучить.