Барановская раскрыла правду о бросившем ее с тремя детьми Аршавине

Юлия Барановская ответила на недавние издевки Андрея Аршавина, публично высмеявшего ее. В своем Telegram-канале телеведущая вспомнила о предательстве футболиста и рассказала о жизни после развода с бросившим ее мужем.

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Недавно Андрей Аршавин в эфире шоу «Карты, деньги, два мяча» футболист не только раскрыл неожиданные подробности совместной жизни с Юлией Барановской, но и публично высмеял экс-супругу, которая родила ему троих детей. Бывший игрок «Зенита» заявил, что в ходе ссор телеведущая поднимала на него руку, и подчеркнул, что не жалеет о разрыве с ней. Также спортсмен рассказал, как бывшая попросила его забрать коробки со старыми вещами. Тогда Андрей Аршавин посмеялся над тем, что она хранит его вещи спустя 12 лет после расставания.

В ответ на издевки Юлия Барановская в личном блоге напомнила всем о предательстве Андрея Аршавина, который бросил ее беременную с двумя детьми ради другой. Вскоре после развода с футболистом телеведущая переехала вместе с детьми из Лондона в Москву. Знаменитость призналась, что ей было тяжело из-за обрушившихся на нее проблем. У телеведущей даже не было денег даже на то, чтобы оформить доставку вещей контейнером, так как бывший муж отказывался платить алименты.

«Работы становилось все больше и больше, а времени на общение с детьми — все меньше и меньше. Я поняла, что так дальше жить нельзя. <…> На тот момент в Домодедово не было сервиса помощи с багажом, только тележки, на которые помещалось максимум две вещи, а впереди таможня… Если что, тогда организовать себе доставку контейнером я не могла, денег не было (причину вспоминать не будем)», — поделилась Юлия Барановская.

Однако, несмотря ни на что, экс-супруга Андрея Аршавина смогла преодолеть все трудности. Юлия Барановская заявила, что они с детьми «справились, всегда справлялись и будут продолжать в том же духе», и поблагодарила всех друзей и знакомых за поддержку.

Ранее сообщалось о том, что любовница Андрея Аршавина раскаялась перед Юлией Барановской, у которой увела мужа.