Джонни Депп откроет бизнес в Москве для своей девушки

Джонни Депп откроет ювелирный магазин в Москве. Сообщается, что управлять бутиком будет 28-летняя модель из Екатеринбурга Юлия Власова, которую СМИ называют русской девушкой Деппа.

У Юлии есть опыт ведения бизнеса – после обучения в Пражском университете она открыла бьюти-салон в столице Чехии. Однако, по ее мнению, вести дела в России более выгодно, чем в Европе.

Предположительно, актер выделил своей подруге полмиллиона долларов на открытия магазина, пишут news.ru.

Сейчас Власова поступила на специальный курс в Московском государственном университете, чтобы повысить свои знания в ювелирной сфере. Намечено, что сначала она откроет онлайн-магазин, а в следующим году – настоящий бутик с изделиями из якутских бриллиантов.

Не так давно Юлия Власова, уроженка Екатеринбурга и подруга голливудского актера Джонни Деппа, приехала в Москву и сообщила о новом этапе жизни.