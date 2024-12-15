Киркоров публично высмеял сбежавшего из России Галкина*

Филипп Киркоров отреагировал на колкие шутки Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) в свой адрес. В эфире VK-шоу «Кстати» певец высмеял сбежавшего из России артиста.

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В свое время Филипп Киркоров дружил с нынешним мужем Аллы Пугачевой Максимом Галкиным*, а после отъезда пары из России в 2022 году был одним из немногих, кто встал на защиту певицы. Однако артистка так и е поблагодарила экс-супруга, а ее муж включил в концертную программу серию обидных шуток о певце. Филипп Киркоров долго молчал, но на съемках VK-шоу «Кстати» решил пошутить над сбежавшим из России юмористом.

Артист появился в студии шоу в свитере с блестящей аппликацией и отметил, что «галки его не унесут», тем самым намекнув на мужа Аллы Пугачевой.

«Галки мой свитер не унесут, они все улетели туда! Галок больше нет!» — заявил Филипп Киркоров.

Напомним, в 2022 году Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным* и детьми уехала из России в Израиль. Также артистов нередко замечали в Латвии и на Кипре, где у них есть недвижимость.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров рассказал об изменах Аллы Пугачевой с Максимом Галкиным*.

*признан иноагентом на территории РФ