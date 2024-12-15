Бывшая жена Градского пожалела о браке с артистом

Анастасия Вертинская и Александр Градский были вместе всего два года. Но, судя по словам актрисы, для нее это был чрезвычайно некомфортный период. Вертинская называла музыканта «ошибкой молодости» и даже время отрицала факт официального оформления отношений, хотя тому имелось немало подтверждений.

Анастасия заявляла, что они с Градским просто изначально были слишком разными людьми, пишет СтарХит.

«С Сашей Градским у нас не получился брак не потому, что кто-то оказался плохим. Сейчас я понимаю, что поступила недальновидно. Нужно было оставить все на уровне романа, не следовало выходить за него замуж», — заявила Вертинская.

В дальнейшем Вертинская больше не выходила замуж. И считает, что правильно сделала.

«Прошли годы, и я сейчас понимаю, что брак - это вообще не для меня. Я самодостаточный человек, могу быть независимой», — объяснила она.

Ранее композитор Юрий Лоза заявил, что Александр Градский, как свойственно талантливым и самодостаточным людям, был сложным человеком. По его словам, народный артист был требователен ко всему.