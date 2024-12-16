Бывшего мужа Алсу засняли в объятиях ее подруги

Расставшись с Алсу, Ян Абрамов стал завидным холостяком. К его адвокату обращаются женщины с просьбой познакомить их с предпринимателем. Между тем, мужчину уже застали в объятиях близкой подруги певицы.

Речь идет о лучшей подруге Алсу Яне Юханановой, которая управляет пошивочным ателье певицы. Ее случайно сфотографировал корреспондент Kp.ru: на снимке бизнесмен обнимал Яну.

В конце мая Алсу неожиданно подала на развод с Яном Абрамовым. Пара состояла в браке с 2006 года, у них трое детей: 18-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 8-летний Рафаэль. По слухам, причиной разрыва стали измены бизнесмена, а одной из предполагаемых разлучниц назвали модель Анастасию Решетову. 27 августа стало известно, что супруги официально развелись. По словам юриста, бракоразводный процесс пары продлится «как минимум до мая или до сентября» следующего года.

Алсу раскрыла, как к разводу с Абрамовым отнеслись их дети

Напомним, о том, что Абрамов стал завидным холостяком, сообщил его адвокат Александр Добровинский. По словам защитника предпринимателя, это связано с меркантильным интересом — при разводе с Алсу Ян предлагал ей 2,5 млрд рублей.