Ольга Бузова в Телеграм-канале выложила видеоролик, где показала себя в наряде из полупрозрачной ткани с кружевами, броских серебристых украшениях и колготках в сеточку с цветочками. Звезда сделала несколько танцевальных движений на фоне занавеса из серебристого «дождика».

«Сегодня такая», - подписала ролик поющая телеведущая.

Новый образ подписчикам решительно не понравился. Критике подверглись и наряд, и прическа.

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«И нарядилась в тюль, хоть как-то остановить подписчиков. Когда хвастаться больше нечем, идет вульгарщина...; Челка очень смотрится ненатурально, а про внешний вид лучше умолчать; Может, обидно будет звучать Оленька, но вам реально нужно костюмера уволить. Такое чувство что у него навязчивая идея чтобы нарядить вас как куртизанку. Это выглядит как будто вас в костюм из секс шопа нарядили», - пишут фолловеры.

Недавно выяснилось, что Ольга Бузова не может повлиять на ежегодный набор веса, хотя всеми силами пытается держать себя в форме.